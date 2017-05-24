Reuters: армия Сирии уничтожила одного из главарей ИГ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Армия Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), отвечающего за ведение боевых действий.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийское телевидение.

По его информации, боевик по имени Абу Мусаб аль-Масри был уничтожен в провинции Алеппо при проведении военной операции.

Отмечается, что в результате были также нейтрализованы еще несколько главарей ИГ.