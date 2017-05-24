СМИ: отец исполнителя теракта в Манчестере был внесен в Ливии в списки экстремистов

КАИР, 24 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Отец исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди - Рамадан Белькасем Абеди - был внесен в списки членов экстремистских группировок силами безопасности Ливии еще при режиме Муаммара Каддафи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющимся данным, Рамадан Абеди, 1965 года рождения, дезертировал из специального отряда полиции в звании сержанта и был внесен в списки разыскиваемых ливийскими властями лиц, вступивших в вооруженную группировку в Триполи, которую причисляли к террористической. До 1991 года он находился в Триполи, затем вместе с женой перебрался в Великобританию и там получил политическое убежище. Несколько позже, в 1994 году, Рамадан поселился в Манчестере, где проповедовал в местной мечети, которую посещал и его сын.

В 2008 году с группировки, к которой примыкал Рамадан Абеди, были сняты обвинения в причастности к террористической деятельности после того, как ее лидеры объявили об отказе от своих радикальных идей. По некоторым сведениям, чуть позже Рамадан поселился в районе Завият-эд-Дахмани в Триполи.

Сообщается также, что отец исполнителя теракта в Манчестере имел тесные связи с известным ливийским радикалом Абдель Хакимом Бельхаджем, одним из ближайших соратников Али ас-Салиби, который считается муфтием ливийской исламистской организации "Братья-мусульмане". Сам Бельхадж неоднократно упоминался западными спецслужбами как активный сторонник международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 были ранены.

Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди.