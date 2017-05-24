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СМИ: отец исполнителя теракта в Манчестере был внесен в Ливии в списки экстремистов

Международная панорама
24 мая, 12:51 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Мужчина дезертировал из спецотряда полиции и был внесен в списки разыскиваемых ливийскими властями лиц, вступивших в вооруженную группировку в Триполи, которую причисляли к террористической

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КАИР, 24 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Отец исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди - Рамадан Белькасем Абеди - был внесен в списки членов экстремистских группировок силами безопасности Ливии еще при режиме Муаммара Каддафи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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По имеющимся данным, Рамадан Абеди, 1965 года рождения, дезертировал из специального отряда полиции в звании сержанта и был внесен в списки разыскиваемых ливийскими властями лиц, вступивших в вооруженную группировку в Триполи, которую причисляли к террористической. До 1991 года он находился в Триполи, затем вместе с женой перебрался в Великобританию и там получил политическое убежище. Несколько позже, в 1994 году, Рамадан поселился в Манчестере, где проповедовал в местной мечети, которую посещал и его сын.

В 2008 году с группировки, к которой примыкал Рамадан Абеди, были сняты обвинения в причастности к террористической деятельности после того, как ее лидеры объявили об отказе от своих радикальных идей. По некоторым сведениям, чуть позже Рамадан поселился в районе Завият-эд-Дахмани в Триполи.

Сообщается также, что отец исполнителя теракта в Манчестере имел тесные связи с известным ливийским радикалом Абдель Хакимом Бельхаджем, одним из ближайших соратников Али ас-Салиби, который считается муфтием ливийской исламистской организации "Братья-мусульмане". Сам Бельхадж неоднократно упоминался западными спецслужбами как активный сторонник международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 были ранены.

Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди.

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