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Sky: опубликовано фото предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере

Международная панорама
24 мая, 13:00 UTC+3 ЛОНДОН ТАСС Максим, Рыжков

Предполагаемый 22-летний террорист-смертник Рамадан Абеди на этом фото одет в серую куртку и желтую рубашку

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ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков /. Полиция Великобритании впервые обнародовала фотографию вероятного исполнителя теракта в Манчестере Салмана Рамадана Абеди. Предполагаемый 22-летний террорист-смертник на этом фото одет в серую куртку и желтую рубашку. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как сообщила во вторник газета Daily Telegraph, Абеди родился в Манчестере в 1994 году и был третьим ребенком в семье ливийских беженцев, которые прибыли в Великобританию под предлогом спасения от режима Муаммара Каддафи. По информации издания, родители Абеди сами родились в Ливии, и сначала жили в Лондоне, прежде чем переехать в район Фаллоуфилд на юге Манчестера. Абеди, сообщает Daily Telegraph, учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы, сестры-близняшки Захра и Сальма Халан, бежали в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Газета сообщила, что, по неподтвержденной информации, вся семья, за исключением двух старших братьев, вернулась в Ливию.

По словам главы британского МВД Эмбер Радд, Абеди "недавно возвратился из Ливии". "По окончании операции (в связи со взрывом в Манчестере) мы более тщательно изучим касающиеся его данные, мотивы, почему он проникся радикальными идеями, - отметила она. По словам Радд, террорист в Манчестере, видимо, имел сообщников. "По всей вероятности, он действовал не в одиночку", - заявила министр.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения.

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