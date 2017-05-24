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Дутерте может ввести на Филиппинах военное положение

Международная панорама
24 мая, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Президент аргументировал возможное принятие такой меры желанием защитить население страны

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Военное положение может быть введено на всей территории Филиппин.

Об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщило агентство AFP.

"Я могу объявить военное положение во всей стране, чтобы защитить ее население", - приводит агентство слова Дутерте.

Во вторник военное положение было введено в провинции Минданао, где происходят вооруженные столкновения между военными и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В связи с обострением ситуации Дутерте сократил срок визита в РФ.

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