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Дональд Трамп и Паоло Джентилони обсудили повестку саммита G7

Международная панорама
24 мая, 15:30 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По данным агентства ANSA, президент США и премьер-министр Италии затронули проблемы миграции и борьбы с терроризмом

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РИМ, 24 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Паоло Джентилони обсудили повестку дня предстоящего 26-27 мая в Таормине (Сицилия) саммита G7. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве, в центре беседы, состоявшейся в резиденции американского посла на вилле Таверна, была тема терроризма.

Как отмечает агентство, "семерка" должна обсудить тему борьбы с терроризмом, обострившуюся после теракта в Манчестере (Великобритания). Кроме того, по данным агентства, Трамп и Джентилони затронули проблему миграции, которая является ключевой для Италии, председательствующей в "семерке", тему климатических изменений, а также двусторонние отношения и торговые связи двух стран.

Встречей с Джентилони Трамп завершил свое продолжавшееся менее суток пребывание в итальянской столице, где утром в Ватикане был принят вместе с супругой Меланьей и дочерью Иванкой папой римским Франциском, а потом встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Президентская чета в ближайшие минуты вылетит в Брюссель, где Трамп примет участие в саммите НАТО. Иванка же с супругом Джаредом Кушнером задержится в Вечном городе. Как стало известно ТАСС, во второй половине дня для "первой дочери", как называют Иванку по аналогии с первой леди, будет организована экскурсия по ватиканским садам.

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Трамп, Дональд Джентилони, Паоло
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