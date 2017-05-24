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Трамп заявил, что встреча с папой Франциском вселила в него решимость бороться за мир

Международная панорама
24 мая, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

По словам президента США, "встреча с Его святейшеством папой Франциском была честью всей жизни"

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с папой римским Франциском вселила в него новую решимость бороться за мир во всем мире. Об этом американский лидер написал на своей странице в сети Twitter.

"Встреча с Его святейшеством папой Франциском была честью всей жизни, - заявил Трамп. - Я покидаю Ватикан с еще большей, чем когда либо, решимостью стремиться к миру в нашем мире".

Папа римский Франциск и президент США Дональд Трамп обсудили темы мирного урегулирования международных конфликтов, главным образом в ближневосточном регионе. Об этом сообщила служба печати Святого престола по итогам встречи главы Римско-католической церкви и американского лидера. Беседа Франциска с Трампом с глазу на глаз продолжалась 30 минут.

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Персоны
Трамп, Дональд Франциск (папа римский)
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