Трамп заявил, что встреча с папой Франциском вселила в него решимость бороться за мир

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с папой римским Франциском вселила в него новую решимость бороться за мир во всем мире. Об этом американский лидер написал на своей странице в сети Twitter.
"Встреча с Его святейшеством папой Франциском была честью всей жизни, - заявил Трамп. - Я покидаю Ватикан с еще большей, чем когда либо, решимостью стремиться к миру в нашем мире".
Папа римский Франциск и президент США Дональд Трамп обсудили темы мирного урегулирования международных конфликтов, главным образом в ближневосточном регионе. Об этом сообщила служба печати Святого престола по итогам встречи главы Римско-католической церкви и американского лидера. Беседа Франциска с Трампом с глазу на глаз продолжалась 30 минут.