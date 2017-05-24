DM: задержан брат предполагаемого исполнителя манчестерского теракта

ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская полиция задержала 23-летнего Исмаила Абеди, который приходится старшим братом предполагаемому исполнителю теракта в Манчестере Салману Абеди. Об этом сообщила газета Daily Mail (DM). Источники издания наблюдали, как Исмаил проследовал в наручниках к автозаку под надзором стражей порядка.

Газета сообщила, что местом его задержания стала территория, прилегающая к супермаркету Morrisons в южном пригороде Манчестера Чорлтон-кам- Харди. По утверждению очевидцев, группа полицейских внезапно прибыла сюда на черном Mercedes и заставила Абеди лечь на землю. Задержанный, как сообщается, встретил прибывших арестовывать его офицеров полиции с улыбкой.

Издание сообщает, что и Салман, и Исмаил посещали одну и ту же мечеть в манчестерском пригороде Дидсбери, в которой их отец считается весьма известной фигурой.

Как сообщила во вторник газета Daily Telegraph, Салман Абеди родился в Манчестере в 1994 году и был третьим ребенком в семье ливийских беженцев, которые прибыли в Великобританию, чтобы укрыться от режима Муаммара Каддафи. По информации газеты, родители Абеди родились в Ливии и сначала жили в Лондоне, прежде чем переехать в район Фаллоуфилд на юге Манчестера. Абеди, информирует Daily Telegraph, учился в школе, которая стала известна на всю страну в 2015 году, когда две ее ученицы, сестры-близняшки Захра и Сальма Халан, бежали в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Газета сообщила, что, по неподтвержденной информации, вся семья, за исключением двух старших братьев, вернулась в Ливию.

По словам главы британского МВД Эмбер Радд, Салман Абеди также "недавно возвратился из Ливии". Британские СМИ также сообщают со ссылкой на информацию французских властей, что Абеди также, вероятно, побывал и в Сирии и не исключается, что он был связан с ИГ.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения.