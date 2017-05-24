ДНР настаивает на ускорении процесса верификации

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин настаивает на ускорении процесса верификации списков пленных. Об этом сообщила его пресс-секретарь Виктория Талакина.

"Говорить об окончании верификации не приходится. Настаивая на необходимости ускорения процесса верификации, Денис Пушилин выразил надежду на конструктивную позицию украинского омбудсмена Валерии Лутковской", - написала она в Facebook.

Пушилин также подчеркнул, что "найти возможность освободить и вернуть семьям пленных - важнейший вопрос на сегодня".

В то же время, не менее важным остается вопрос принятия закона об амнистии. "Все действия переговорщиков сегодня - это подготовка к большому обмену, но не реализация пунктов 5 и 6 Комплекса мер по выполнению минских соглашений. Для недопущения преследования лиц, связанных с конфликтом в Донбассе, в дальнейшем без принятия закона об амнистии не обойтись", - заключил он.