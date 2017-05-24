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СМИ: несколько человек погибли в результате взрыва в Джакарте

Международная панорама
24 мая, 17:52 дата обновления: 24 мая, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Подробности происшествия не сообщаются

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Несколько человек погибли в результате взрыва бомбы в столице Индонезии Джакарте. Об этом передает агентство Синьхуа. Точное число жертв пока не сообщается.

Ранее сегодня агентство Kyodo сообщило о том, что два взрыва произошли на автобусной станции в столице Индонезии.

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