СМИ: несколько человек погибли в результате взрыва в Джакарте

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Несколько человек погибли в результате взрыва бомбы в столице Индонезии Джакарте. Об этом передает агентство Синьхуа. Точное число жертв пока не сообщается.

Ранее сегодня агентство Kyodo сообщило о том, что два взрыва произошли на автобусной станции в столице Индонезии.