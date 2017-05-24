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Конгрессмены США запросили у Deutsche Bank данные о причастности РФ к займам Трампа

Международная панорама
24 мая, 18:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Всего под этим обращением подписались пятеро членов комитета

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ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгрессмены-демократы, члены комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам попросили Deutsche Bank предоставить им информацию о возможной связи России с кредитами, выданными президенту страны Дональду Трампу.

"Конгресс остается в неведении насчет того, были ли займы, выданные Deutsche Bank президенту Трампу, подкреплены гарантиями российского правительства, имели ли они какое-либо иное отношение к России", - говорится в тексте письма. "Крайне важно, чтобы вы предоставили комитету эту информацию", - добавляют конгрессмены.

Всего под этим обращением подписались пятеро членов комитета.

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