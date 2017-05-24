СМИ: младший брат смертника из Манчестера задержан в Ливии по подозрению в связях с ИГ

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического подразделения ливийской полиции провели в столице страны Триполи операцию по задержанию 20-летнего Хашема Абеди, младшего брата исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди. Об этом сообщает агентство Reuters.
Хашема подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее в самом Манчестере под стражу был взят 23-летний Исмаил, старший брат смертника.
24 мая отец семейства Абеди, проживающий в Триполи 52-летний Рамадан Абеди, заявил о невиновности Салмана. Он отметил, что говорил с сыном по телефону за пять дней до атаки - Салман планировал в ближайшее время навестить родителей.
Салман Абеди родился в Манчестере в 1994 году в семье ливийских беженцев, которые прибыли в Великобританию, чтобы укрыться от режима Муаммара Каддафи. Рамадан Абеди был внесен в Ливии в списки разыскиваемых лиц за то, что дезертировал из специального отряда полиции и вступил в вооруженную группировку, которую при Каддафи причисляли к террористической. В 1991 году Абеди вместе с женой получили политическое убежище в Соединенном Королевстве. В 1994 году Рамадан поселился в Манчестере, где проповедовал в местной мечети, которую посещал и его сын.
В 2008 году с группировки, к которой примыкал Рамадан Абеди, были сняты обвинения в терроризме, после чего он вернулся в Триполи. Старшие же сыновья остались в Великобритании.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения.