Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США

Международная панорама
24 мая, 19:16 дата обновления: 24 мая, 19:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил, что российская сторона извинилась за инцидент

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джеффри Харригиан

Джеффри Харригиан

© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Российский истребитель осуществил в Сирии перехват американского самолета-заправщика, который в Пентагоне охарактеризовали как "непрофессиональный". Об этом заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан во время брифинга для журналистов.

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© Администрация Президента России

НАТО может присоединиться к американской коалиции в Сирии

В Сирии погиб уроженец Биробиджана

МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам

"Был один инцидент (в Сирии), во время которого имел место перехват, который я бы охарактеризовал как непрофессиональный. Мы связались с ними (с российской стороной) по этому поводу и выразили обеспокоенность, они нормально отреагировали, принесли извинения за этот конкретный перехват", - сказал он.

Он уточнил, что речь идет об "истребителе Су-22 или Су-30", который осуществил перехват американского самолета-заправщика. Когда имел место этот эпизод, Харригиан не пояснил.

В прошлую пятницу председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на пресс-конференции в Пентагоне рассказал, что Россия и США открыли еще один военный канал связи (на уровне генералов) с целью предотвращения инцидентов между своими ВС в Сирии.

По словам Данфорда, ВС России и США сохраняют "достаточно мощную оперативную связку на земле". Эта оперативная связь осуществляется по телефонному каналу между российским воинским контингентом в Сирии и центром операций ВВС США на Ближнем Востоке и в Южной Азии, расположенным на базе Эль-Удейд в столице Катара.

ТАСС пока не располагает комментариями Минобороны по данному заявлению.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
2
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
3
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
4
Сбербанк: средний курс рубля к доллару в 2017 году составит 58 рублей
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Украина выставила условия выполнения политической части минских соглашений
7
Путин лично наградил российских спецназовцев, сдерживавших два дня атаку боевиков в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама