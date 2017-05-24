Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США

Глава ВАК: в обществе назрела потребность защищать диссертации по теологииОбщество 24 мая, 19:51
Путин: чеховский фестиваль будет способствовать реализации новых интересных идейКультура 24 мая, 19:46
Володин: законопроект о мессенджерах направлен на защиту безопасности РФПолитика 24 мая, 19:38
Зиновьев: решение об исключении новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ неправомерноСпорт 24 мая, 19:32
Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер РуденкоСпорт 24 мая, 19:26
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС СШАМеждународная панорама 24 мая, 19:16
Мозякин, получивший травму во время ЧМ, восстановится к первому сбору ХК "Металлург"Спорт 24 мая, 19:12
Ученые удешевили способ получения экологически чистого топливаСоциальная ответственность 24 мая, 19:10
Ленин Морено вступил в должность президента ЭквадораМеждународная панорама 24 мая, 19:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Российский истребитель осуществил в Сирии перехват американского самолета-заправщика, который в Пентагоне охарактеризовали как "непрофессиональный". Об этом заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан во время брифинга для журналистов.
"Был один инцидент (в Сирии), во время которого имел место перехват, который я бы охарактеризовал как непрофессиональный. Мы связались с ними (с российской стороной) по этому поводу и выразили обеспокоенность, они нормально отреагировали, принесли извинения за этот конкретный перехват", - сказал он.
Он уточнил, что речь идет об "истребителе Су-22 или Су-30", который осуществил перехват американского самолета-заправщика. Когда имел место этот эпизод, Харригиан не пояснил.
В прошлую пятницу председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на пресс-конференции в Пентагоне рассказал, что Россия и США открыли еще один военный канал связи (на уровне генералов) с целью предотвращения инцидентов между своими ВС в Сирии.
По словам Данфорда, ВС России и США сохраняют "достаточно мощную оперативную связку на земле". Эта оперативная связь осуществляется по телефонному каналу между российским воинским контингентом в Сирии и центром операций ВВС США на Ближнем Востоке и в Южной Азии, расположенным на базе Эль-Удейд в столице Катара.
ТАСС пока не располагает комментариями Минобороны по данному заявлению.