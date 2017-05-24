СМИ: полиция задержала шестого подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании в ходе операции на севере Манчестера задержала шестого подозреваемого в организации взрыва на концерте в городе 22 мая. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее сведениям, задержанной является женщина.