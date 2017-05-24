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СМИ: полиция задержала шестого подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

Международная панорама
24 мая, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

По данным Би-би-си, задержанной является женщина

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании в ходе операции на севере Манчестера задержала шестого подозреваемого в организации взрыва на концерте в городе 22 мая. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее сведениям, задержанной является женщина.

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