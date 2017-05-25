Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Globo: в ходе протестов в Бразилии манифестанты подожгли три министерства

Международная панорама
25 мая, 0:41 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Речь идет о министерстве сельского хозяйства, министерстве планирования и министерстве культуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Здания по меньшей мере трех министерств пострадали от огня в результате поджога со стороны манифестантов, которые требуют отставки президента Бразилии Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства. Об этом сообщил  телеканал Globo, ссылаясь на данные пожарной охраны.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Бразилии
© EPA/FERNANDO BIZERRA JR

Президент Бразилии подозревается в совершении сразу трех преступлений

Бразильское дежавю: президента страны опять обвиняют в коррупции и требуют импичмента

Globo: в Бразилии проводятся обыски и аресты из-за скандала вокруг разговора с Темером

Речь идет о министерстве сельского хозяйства, министерстве планирования и министерстве культуры. В каждом из трех случаев огонь к настоящему моменту локализован. Некоторые СМИ также сообщили о пожаре в министерстве финансов, однако эта информация не подтвердилась.

Еще несколько ведомств были разграблены. Протестующие вынесли компьютеры из здания минсельхоза, разбили стекла в минфине, минтуризма и минтранспорта, а также разбросали по площади документы, украденные из минкультуры .

Ранее бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из-за проходящих рядом антиправительственных протестов. Министр обороны Бразилии Раул Жунгманн заявил, что власти привлекут армию для охраны правительственных зданий.

Военная полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие, число которых составило по меньшей мере 35 тыс. человек, собрались на площади Praa dos Tres Poderes (в переводе с португальского - Площадь трех властей), где расположены здания Национального конгресса (парламента страны) и Федерального верховного суда, а также рабочая резиденция главы государства Дворец Планалту. Представители правоохранительных органов выставили кордоны с тем, чтобы не допустить вторжения митингующих в административные здания, однако манифестанты смогли прорваться внутрь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" исключены из КХЛ
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Японские ученые выяснили, что васаби способствует ускоренному росту волос
4
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
5
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама