Globo: в ходе протестов в Бразилии манифестанты подожгли три министерства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Здания по меньшей мере трех министерств пострадали от огня в результате поджога со стороны манифестантов, которые требуют отставки президента Бразилии Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства. Об этом сообщил телеканал Globo, ссылаясь на данные пожарной охраны.

Речь идет о министерстве сельского хозяйства, министерстве планирования и министерстве культуры. В каждом из трех случаев огонь к настоящему моменту локализован. Некоторые СМИ также сообщили о пожаре в министерстве финансов, однако эта информация не подтвердилась.

Еще несколько ведомств были разграблены. Протестующие вынесли компьютеры из здания минсельхоза, разбили стекла в минфине, минтуризма и минтранспорта, а также разбросали по площади документы, украденные из минкультуры .

Ранее бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из-за проходящих рядом антиправительственных протестов. Министр обороны Бразилии Раул Жунгманн заявил, что власти привлекут армию для охраны правительственных зданий.

Военная полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие, число которых составило по меньшей мере 35 тыс. человек, собрались на площади Praa dos Tres Poderes (в переводе с португальского - Площадь трех властей), где расположены здания Национального конгресса (парламента страны) и Федерального верховного суда, а также рабочая резиденция главы государства Дворец Планалту. Представители правоохранительных органов выставили кордоны с тем, чтобы не допустить вторжения митингующих в административные здания, однако манифестанты смогли прорваться внутрь.