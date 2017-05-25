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СМИ: в Малайзии усилены меры безопасности из-за военного положения на юге Филиппин

Международная панорама
25 мая, 4:15 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Малайзийские власти, в частности, опасаются, что часть экстремистов попытается морем покинуть Филиппины и добраться до штата Сабах

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СИНГАПУР, 25 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Правоохранительные органы Малайзии усилили меры безопасности в приграничных с Филиппинами районах после введения на юге этой страны военного положения. Об этом сообщила газета The New Straits Times, цитируя заявление руководителя национальной полиции Халида Абу Бакара.

В связи с происходящим в соседней стране "были предприняты меры предосторожности", особенно касается акватории моря Сулу, которое разделяет восток Малайзии и юг Филиппин, отметил он. Халид Абу Бакар уточнил, что численность полицейских, несущих патрулирование в указанных районах, не было увеличено.

Малайзийские власти, в частности, опасаются, что часть экстремистов попытается морем покинуть Филиппины и добраться до штата Сабах.

Филиппинский лидер Родриго Дутерте 23 мая ввел военное положение в провинции Минданао, где идут вооруженные столкновения правительственных войск с боевиками террористических группировок, связанных с "Исламским государством" (запрещена в РФ). Согласно распоряжению военных, около 200 тыс. жителей города Марави, где складывается наиболее тяжелая ситуация, должны сегодня до 13:00 по местному времени (08:00 мск) покинуть свои дома. Дутерте также не исключил, что военное положение может продлиться до года.

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