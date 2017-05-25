ФБР отказалось предоставить Конгрессу документы о беседе Коми с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось предоставлять комитету Палаты представителей Конгресса по надзору и государственной реформе некоторые внутренние документы, в которых раскрываются детали беседы между экс-главой ведомства Джеймсом Коми и президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил в среду председатель данного комитета Джейсон Чаффетс.

Речь идет о служебных записках, в одной из которых приводятся детали беседы в Белом доме в конце января этого года. Как сообщала газета The New York Times, во время встречи президент якобы просил Коми прекратить расследование ФБР в отношении своего тогдашнего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна по факту предполагаемых контактов с РФ. Эту записку, согласно сведениям газеты, составил сам Коми. Как заявил Чаффетс, возглавляемый им комитет обратился к ФБР с просьбой предоставить бумагу, а также ряд сопутствующих документов для изучения, однако ведомство ответило отказом.

По словам конгрессмена, оно мотивировало это тем, что недавно министерство юстиции США назначило специального советника, поручив ему курировать федеральное расследование утверждений о вмешательстве РФ в ход американских выборов, и тот уже приступил к работе. Как рассказал Чаффетс, ответ ФБР был прислан по электронной почте и был крайне коротким, что вызвало его возмущение.

"Недостаточно просто прислать два предложения и сказать: "Назначен спецсоветник, и мы не собираемся позволять Конгрессу делать его работу", - указал председатель в интервью телеканалу CNN. Он заявил, что теперь его комитет может в официальном порядке направить ФБР повестку, требующую предоставить необходимые документы.

9 мая Трамп уволил Коми с поста директора ФБР по рекомендации министра юстиции США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Президент объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.