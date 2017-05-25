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Британская полиция отпустила женщину, задержанную по делу о взрыве в Манчестере

Международная панорама
25 мая, 6:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Таким образом, в настоящее время под стражей остаются шесть подозреваемых

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы освободили единственную женщину среди задержанных по подозрению в организации взрыва на концерте в городе 22 мая. Об этом полиция Манчестера написала в Twitter.

"Женщина, задержанная в связи атакой на "Манчестер-арене" отпущена без предъявления обвинений", - говорится в сообщении. Таким образом, под стражей остаются шесть подозреваемых.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел около 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник) после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало в фойе. По последним данным, 22 человека погибли, 64 пострадали, 20 находятся в критическом состоянии.

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