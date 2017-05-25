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"Силы демократической Сирии" призвали боевиков ИГ в Ракке сдаться до конца мая

Международная панорама
25 мая, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В заявлении СДС отмечается, что боевикам и их семьям будет гарантирована сохранность жизни

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Солдат вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии"

Солдат вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии"

© Syrian Democratic Forces, via AP

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку ВВС коалиции во главе с США, призвали боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), находящихся в сирийском городе Ракка (520 км от Дамаска), до конца мая сложить оружие ввиду запланированного наступления на этот населенный пункт. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление СДС.

По его информации, СДС, в состав которой входят курдские "Силы народной самообороны" (СНС), находится на подступах к Ракке, главному форпосту ИГ в Сирии, и ранее утверждала о планах начать последнее наступление на этот населенный пункт в начале лета.

В заявлении СДС говорится, что 15 мая уже был призыв к боевикам в течение 10 дней сложить оружие, в связи с чем были достигнуты "положительные результаты", и теперь этот срок продлен до 31 мая по "запросу знатных людей Ракки". Кроме того, в заявлении отмечается, что боевикам и их семьям будет гарантирована сохранность жизни.

В среду агентство Firat сообщило, что силы СДС освободили от террористов населенный пункт Хамрат-эн-Насер к востоку от Ракки. Курдские ополченцы и бойцы арабских племен, входящие в СДС, взяли штурмом этот пригород и соседние с ним Хамрат-Джамаса и Хамрат-Балясим после трех дней осады.

По информации агенство, арабо-курдские отряды находятся сейчас на этом участке фронта менее чем в пяти километрах от Ракки. Им оказывают поддержку с воздуха ВВС коалиции под эгидой США.

На северо-западном направлении, в 16 км выше по течению реки Евфрат, бойцы СДС подошли вплотную к плотине "Аль-Баас".

Операция под кодовым названием "Гнев Евфрата" была возобновлена арабо-курдскими отрядами 15 дней назад. В ходе нее планируется развить наступление на Ракку, уничтожить оборонительные рубежи противника на подступах к городу и окружить форпост ИГ. По оценкам экспертов, там может находиться от 3 до 4 тыс. боевиков.

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