Экс-кандидат в президенты Франции вызван в суд по иску банка Societe Generale

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ПАРИЖ, 25 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Известный французский политик, лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, баллотировавшийся на пост президента республики, вызван в суд 26 июня по иску французского банка Societe Generale. Об этом сообщила электронная версия газеты Les Echo.
В апреле прошлого года Societe Generale заявил о намерении судиться с двумя французами, которые подвергли его критике в связи со скандалом с "Панамскими документами". Руководство банка тогда заявило, что считает беспочвенными обвинения Меланшона, который назвал администрацию финансового учреждения "лжецами", содействующими укрывательству от уплаты налогов.
Согласно сведениям, содержащимся в "Панамских документах", Societe Generale содействовал своим клиентам в открытии тайных банковских счетов через создание в зонах "налогового рая" около тысячи фиктивных офшорных компаний.
Меланшон в свою очередь потребовал "сурового наказания" для банкиров Societe Generale. Руководство банка назвало слова Меланшона клеветой и обратилось в суд.
Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал в апреле 2016 года выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также знаменитостей. Отчеты, которым было дано название Panama Papers ("Панамские документы"), основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.