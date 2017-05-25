Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следователи МВД Украины изъяли у экс-сотрудников налоговой службы 3,7 кг золота и $5,5 млн

Международная панорама
25 мая, 14:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, мая. /ТАСС

Отмечается, что эти деньги и драгметаллы изъяты у экс-начальника налоговой службы Луганской области Александра Антипова и бывшего главы киевской налоговой Олега Низенко

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Следователи МВД Украины в ходе обысков, которые прошли у бывших чиновников налоговой службы, изъяли 3,7 кг золота, 50 кг серебра, $5,5 млн. Об этом в четверг сообщил журналистам министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

"3,7 кг золота, 50 кг серебра - это все вчерашние результаты - $5,5 млн наличными, 3,8 млн гривен (около $144 тысяч) и €280 тысяч, разная ювелирка", - перечислил он.

По словам Авакова, эти деньги и драгметаллы изъяты у экс-начальника налоговой службы Луганской области Александра Антипова и бывшего главы киевской налоговой Олега Низенко, которые среди прочих были задержаны 24 мая. "На данный момент в разных регионах страны мы проводим крупнейшую антикоррупционную операцию за всю историю Украины, в которой задействовано около 2 тысяч полицейских, 500 прокуроров, проводятся 450 обысков", - напомнил министр на заседании правительства.

В рамках следствия уже задержано более 20 человек, им инкриминируют участие в коррупционной схеме, которая нанесла государству ущерб на сумму более $3,5 млрд. По словам военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, это "только первая волна задержаний".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Тихоокеанский флот России
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала в Москве четырех членов ИГ, готовивших теракт на транспорте
2
Постепенное повышение температуры начнется в Москве в конце мая
3
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Наггетсы с антибиотиками не попали в "Макдоналдс"
7
В Новгородской области в ДТП с грузовиком погибли шесть человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама