Следователи МВД Украины изъяли у экс-сотрудников налоговой службы 3,7 кг золота и $5,5 млн

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Следователи МВД Украины в ходе обысков, которые прошли у бывших чиновников налоговой службы, изъяли 3,7 кг золота, 50 кг серебра, $5,5 млн. Об этом в четверг сообщил журналистам министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

"3,7 кг золота, 50 кг серебра - это все вчерашние результаты - $5,5 млн наличными, 3,8 млн гривен (около $144 тысяч) и €280 тысяч, разная ювелирка", - перечислил он.

По словам Авакова, эти деньги и драгметаллы изъяты у экс-начальника налоговой службы Луганской области Александра Антипова и бывшего главы киевской налоговой Олега Низенко, которые среди прочих были задержаны 24 мая. "На данный момент в разных регионах страны мы проводим крупнейшую антикоррупционную операцию за всю историю Украины, в которой задействовано около 2 тысяч полицейских, 500 прокуроров, проводятся 450 обысков", - напомнил министр на заседании правительства.

В рамках следствия уже задержано более 20 человек, им инкриминируют участие в коррупционной схеме, которая нанесла государству ущерб на сумму более $3,5 млрд. По словам военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, это "только первая волна задержаний".