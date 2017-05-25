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Премьер Канады не дал на саммите НАТО ответа на вопрос о доверии Трампу

Международная панорама
25 мая, 15:34 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 25, мая. /ТАСС

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена донести до президента США, что разведданные, которыми обменивается Лондон и Вашингтон, не должны разглашаться

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не дал ответа на вопрос, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу после обвинений со стороны Великобритании в утечке информации о расследовании теракта в Манчестере. Об этом канадского премьера спросили журналисты на брифинге в преддверии открытия саммита НАТО.

"Канадцы знают, что НАТО остается единой, когда партнеры работают вместе, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Наши страны разделяют ценности, принципы, граждане понимают открытость, важность ценностей свободного общества, которые мы защищаем. Мы продолжим работать со всеми союзниками, чтобы защищать канадцев как можно лучше", - ответил Трюдо на прямой вопрос о доверии Трампу.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена донести до президента США Дональда Трампа, что разведданные, которыми обменивается Лондон и Вашингтон, не должны разглашаться. Об этом она сказала по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

"Вскоре я отправлюсь на саммит НАТО, где я буду работать вместе со своими коллегами из других стран над тем, чтобы победить терроризм. Я намерена прямо заявить президенту Трампу, что разведывательные данные, обмен которыми ведется между нашими правоохранительными органами, должны оставаться защищенными", - отметила она.

Как информировало ранее в четверг агентство Reuters, британская полиция подтвердила информацию о временном прекращении обмена данными с США, которые относятся к расследованию теракта в Манчестере. "Это будет до тех пор, пока мы не получим гарантий, что не произойдет новых несанкционированных утечек информации", - сказал источник агентства.

Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере после того, как в американской газете The New York Times (NYT) были опубликованы фото с изображением деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта американской певицы Арианы Гранде на "Манчестер-Арене". В результате этого теракта погибли 22 человека, 64 получили ранения.

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Расследование теракта в Манчестере
Персоны
Мэй, Тереза Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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