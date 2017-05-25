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Reuters: в Сенате США могут летом рассмотреть вопрос о новых санкциях против РФ

Международная панорама
25 мая, 17:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, как ожидается, в ближайшие недели расскажет о политике действующей администрации по сирийскому конфликту

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США может уже летом рассмотреть законопроект о введении новых санкций в отношении России, если ситуация в Сирии не изменится. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на председателя этого комитета, сенатора-республиканца Боба Коркера.

Он выразил надежду на то, что в ближайшие недели госсекретарь Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете расскажет о политике действующей администрации в отношении сирийского конфликта. Законопроект о санкциях может быть рассмотрен после этого, если того захотят другие члены комитета, добавил Коркер.

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Темы
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