Reuters: в Сенате США могут летом рассмотреть вопрос о новых санкциях против РФ

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США может уже летом рассмотреть законопроект о введении новых санкций в отношении России, если ситуация в Сирии не изменится. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на председателя этого комитета, сенатора-республиканца Боба Коркера.
Он выразил надежду на то, что в ближайшие недели госсекретарь Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете расскажет о политике действующей администрации в отношении сирийского конфликта. Законопроект о санкциях может быть рассмотрен после этого, если того захотят другие члены комитета, добавил Коркер.