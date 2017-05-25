Сотрудников министерства труда Бразилии эвакуируют после сообщений о бомбе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная полиция Бразилии проводит эвакуацию сотрудников министерства труда и социального обеспечения республики после сообщений о бомбе, якобы заложенной в здании. Об этом сообщил информационный интернет-портал UOL.

По его данным, в здании ведомства работают саперы.

В среду в столице Бразилии произошли масштабные беспорядки. Здания по меньшей мере трех федеральных ведомств пострадали от огня в результате поджога манифестантами, которые требовали отставки президента страны Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства. Речь идет о министерстве сельского хозяйства, министерстве планирования и министерстве культуры. Во всех трех случаях огонь был потушен.

Еще несколько ведомств были разграблены. Бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из-за проходящих рядом антиправительственных протестов. Министр обороны республики Раул Жунгманн заявил, что глава государства распорядился привлечь армию для охраны правительственных зданий. В четверг Темер отозвал данный указ.