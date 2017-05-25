Сотрудников министерства труда Бразилии эвакуируют после сообщений о бомбе

Болельщики нарушают — клуб платит: "Спартак" стал чемпионом России по штрафамСпорт 25 мая, 18:40
Черчесов: защитник Нойштедтер присоединится к сборной России 28 маяСпорт 25 мая, 18:39
Черчесов: Акинфеев может пропустить начало австрийского сбораСпорт 25 мая, 18:37
Американский велогонщик ван Гардерен выиграл 18-й этап многодневки "Джиро д' Италия"Спорт 25 мая, 18:20
Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФМеждународная панорама 25 мая, 18:09
Суд отказал экс-мэру иркутской Вихоревки в отмене решения губернатора об отставкеНовости партнеров 25 мая, 18:04
Юбилей Соловецкой школы юнг отметили в АрхангельскеНовости партнеров 25 мая, 17:58
Марат Сафин отказался от мандата депутата ГосдумыПолитика 25 мая, 17:51
Канделаки: российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018Спорт 25 мая, 17:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная полиция Бразилии проводит эвакуацию сотрудников министерства труда и социального обеспечения республики после сообщений о бомбе, якобы заложенной в здании. Об этом сообщил информационный интернет-портал UOL.
По его данным, в здании ведомства работают саперы.
В среду в столице Бразилии произошли масштабные беспорядки. Здания по меньшей мере трех федеральных ведомств пострадали от огня в результате поджога манифестантами, которые требовали отставки президента страны Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства. Речь идет о министерстве сельского хозяйства, министерстве планирования и министерстве культуры. Во всех трех случаях огонь был потушен.
Еще несколько ведомств были разграблены. Бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из-за проходящих рядом антиправительственных протестов. Министр обороны республики Раул Жунгманн заявил, что глава государства распорядился привлечь армию для охраны правительственных зданий. В четверг Темер отозвал данный указ.