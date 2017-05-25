Трамп призвал Макрона наращивать взнос в НАТО и бороться с терроризмом

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп призвал своего французского коллегу Эмманюэля Макрона "выполнить обязательство по увеличению расходов на оборону в рамках НАТО и позаботиться о том, чтобы НАТО была сфокусирована на борьбе с терроризмом". Это подчеркивается в сообщении для печати о первой личной встрече американского и французского лидеров, распространенном пресс-службой Белого дома в Вашингтоне. Согласно пресс-релизу, рабочая встреча за обеденным столом состоялась в официальной резиденции посла США в Бельгии, так что по протоколу Трамп принимал французского гостя.

Как указано в документе, президент США "поблагодарил президента Макрона за лидерство Франции в контртеррористических усилиях в Африке". "Лидеры согласились с тем, что крайне необходимо разгромить ИГИЛ в Ираке и Сирии", - сообщают составители пресс-релиза, используя устоявшееся в США наименование террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Трамп рассказал собеседнику о своей поездке в Саудовскую Аравию и Израиль и о "своих надеждах на мир на Ближнем Востоке". "Лидеры также обязались сохранить и поддерживать и без того уже прочный альянс между США и Францией в ходе сотрудничества по этим и другим жизненно важным вопросам", - сообщает Белый дом.