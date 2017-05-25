Бывший премьер Греции ранен в результате взрыва

АФИНЫ, 25 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Машина бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса взорвалась в Афинах. Об этом сообщает Афинское информационное агентство.

Взрыв произошел на перекрестке улиц Марни и 3-го сентября в центре греческой столицы. По данным агентства, Пападимос ранен.

"Господин Пападимос и его водитель доставлены в больницу", - приводит агентство Reuters слова представителя полиции.

Как отмечает Афинское информагентство, в данный момент экс-премьер находится в больнице Эвангелизмос, где ему проводят операцию на брюшной полости. Сообщается, что он также получил ранения ног.

Лукас Пападимос возглавил техническое правительство Греции в ноябре 2011 года в обстановке финансового и политического кризиса после отставки премьера Георгиоса Папандреу. Он занимал этот пост до мая 2012 года.