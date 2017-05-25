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Белый дом: тема России не поднималась на встрече Трампа с лидерами ЕС

Международная панорама
25 мая, 21:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Встреча президента США с лидерами ЕС прошла 25 мая в Брюсселе

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Тема России не поднималась на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС в Брюсселе. Это подтвердил на брифинге для журналистов в Брюсселе высокопоставленный представитель Белого дома, просивший не ссылаться на него по имени и должности.

По сообщению корреспондента Washington Post, освещавшего брифинг для пресс-пула Белого дома, один из журналистов поинтересовался, выражал ли глава Евросовета Дональд Туск на встрече с Трампом "обеспокоенность по поводу разрыва в подходах США и Европы к России".

В ответ высокопоставленный представитель Белого дома, проводивший брифинг вместе с пресс-секретарем Шоном Спайсером, "сказал, что справлялся у официальных лиц (США), присутствовавших на встрече с ЕС в расширенном составе, и (выяснил, что) тема России не поднималась".

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Персоны
Туск, Дональд Трамп, Дональд
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