Белый дом: тема России не поднималась на встрече Трампа с лидерами ЕС

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ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Тема России не поднималась на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС в Брюсселе. Это подтвердил на брифинге для журналистов в Брюсселе высокопоставленный представитель Белого дома, просивший не ссылаться на него по имени и должности.
По сообщению корреспондента Washington Post, освещавшего брифинг для пресс-пула Белого дома, один из журналистов поинтересовался, выражал ли глава Евросовета Дональд Туск на встрече с Трампом "обеспокоенность по поводу разрыва в подходах США и Европы к России".
В ответ высокопоставленный представитель Белого дома, проводивший брифинг вместе с пресс-секретарем Шоном Спайсером, "сказал, что справлялся у официальных лиц (США), присутствовавших на встрече с ЕС в расширенном составе, и (выяснил, что) тема России не поднималась".