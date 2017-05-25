Белый дом: тема России не поднималась на встрече Трампа с лидерами ЕС

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Тема России не поднималась на встрече президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС в Брюсселе. Это подтвердил на брифинге для журналистов в Брюсселе высокопоставленный представитель Белого дома, просивший не ссылаться на него по имени и должности.

По сообщению корреспондента Washington Post, освещавшего брифинг для пресс-пула Белого дома, один из журналистов поинтересовался, выражал ли глава Евросовета Дональд Туск на встрече с Трампом "обеспокоенность по поводу разрыва в подходах США и Европы к России".

В ответ высокопоставленный представитель Белого дома, проводивший брифинг вместе с пресс-секретарем Шоном Спайсером, "сказал, что справлялся у официальных лиц (США), присутствовавших на встрече с ЕС в расширенном составе, и (выяснил, что) тема России не поднималась".