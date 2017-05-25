Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: экс-сенатор Джо Либерман взял самоотвод как претендент на пост директора ФБР

Международная панорама
25 мая, 21:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Либерман сослался на "необходимость избежать даже намека на конфликт интересов", сообщает газета, которой стало известно о письме, направленном Либерманом Трампу

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс-сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу, в котором попросил более не рассматривать его в качестве кандидата на пост директора ФБР.
 

Читайте также новости по теме:
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР

Коми согласился выступить на открытых слушаниях в Конгрессе

NYT: Трамп в беседе с Лавровым и Кисляком затронул тему отставки директора ФБР

Трамп заявил, что между его избирательным штабом и РФ не было никакого сговора

"Выражаю признательность за ваше приглашение обсудить возможность выдвижения моей кандидатуры в качестве следующего директора ФБР, - говорится в письме, о котором стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ). - Однако я принял решение снять свою кандидатуру с рассмотрения".

Либерман сослался на "необходимость избежать даже намека на конфликт интересов", указав при этом на то, что он занимал пост старшего советника в юридической компании Марка Касовица - юриста, который будет представлять интересы Трампа в связи с расследованием, начатым ФБР по поводу приписываемого Москве вмешательства в ход американских выборов.

Ранее стало известно о том, что Трамп рассматривает в качестве возможных кандидатов на пост директора ФБР исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба, бывшего сотрудника бюро Ричарда Макфили, экс-губернатора Оклахомы Фрэнка Китинга, бывшего помощника главы минюста Элис Фишер и члена апелляционного суда штата Нью-Йорк Майкла Гарсиа.

Должность директора ФБР стала вакантной в начале мая после того, как Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.

По закону президент выдвигает кандидатуру, но после этого ее должен утвердить Сенат Конгресса США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
3
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
4
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
7
В Москве за май эвакуировали с улиц более 700 машин без номеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама