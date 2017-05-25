WSJ: экс-сенатор Джо Либерман взял самоотвод как претендент на пост директора ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс-сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу, в котором попросил более не рассматривать его в качестве кандидата на пост директора ФБР.



"Выражаю признательность за ваше приглашение обсудить возможность выдвижения моей кандидатуры в качестве следующего директора ФБР, - говорится в письме, о котором стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ). - Однако я принял решение снять свою кандидатуру с рассмотрения".

Либерман сослался на "необходимость избежать даже намека на конфликт интересов", указав при этом на то, что он занимал пост старшего советника в юридической компании Марка Касовица - юриста, который будет представлять интересы Трампа в связи с расследованием, начатым ФБР по поводу приписываемого Москве вмешательства в ход американских выборов.

Ранее стало известно о том, что Трамп рассматривает в качестве возможных кандидатов на пост директора ФБР исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба, бывшего сотрудника бюро Ричарда Макфили, экс-губернатора Оклахомы Фрэнка Китинга, бывшего помощника главы минюста Элис Фишер и члена апелляционного суда штата Нью-Йорк Майкла Гарсиа.

Должность директора ФБР стала вакантной в начале мая после того, как Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.

По закону президент выдвигает кандидатуру, но после этого ее должен утвердить Сенат Конгресса США.