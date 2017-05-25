СМИ: Канада продлила членство в клубе покупателей истребителей F-35

ОТТАВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадское правительство внесло очередной платеж в размере 30 млн канадских долларов ($22,3 млн) в так называемый международный клуб будущих покупателей истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщил телеканал CBC.

По информации телеканала, средства были перечислены американской компании Lockheed Martin в апреле 2017 года. Таким образом, общая сумма канадских взносов с 1997 года в разработку F-35 составила уже $373 млн. Это означает, что Канада останется членом клуба еще на один год.

Нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе своей предвыборной кампании в 2015 году обещал избирателям, что в случае победы намерен отказаться от планов прошлого правительства консерваторов по закупке F-35 из-за их высокой стоимости. Как отмечалось, модернизация стоящих сейчас на вооружении канадских ВВС истребителей четвертого поколения СF-18 требует порядка $400 млн, тогда как на закупку новых необходимо $9 млрд. Однако летом 2016 года с почти месячной задержкой Оттава все-таки внесла ежегодный транш в финансирование проекта.

Самолеты F-35 компании Lockheed Martin спроектированы с использованием технологии Stealth. В финансировании программы по созданию единого ударного истребителя для стран НАТО участвуют США, Канада, Великобритания, Австралия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и Турция. Полномасштабное серийное производство этих самолетов запланировано с 2019 года, но первые истребители F-35 начали поступать в армию США уже в 2015 году.