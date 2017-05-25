Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Канада продлила членство в клубе покупателей истребителей F-35

Международная панорама
25 мая, 22:49 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Правительство страны внесло очередной платеж в размере $22,3 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадское правительство внесло очередной платеж в размере 30 млн канадских долларов ($22,3 млн) в так называемый международный клуб будущих покупателей истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщил телеканал CBC.

По информации телеканала, средства были перечислены американской компании Lockheed Martin в апреле 2017 года. Таким образом, общая сумма канадских взносов с 1997 года в разработку F-35 составила уже $373 млн. Это означает, что Канада останется членом клуба еще на один год.

Нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе своей предвыборной кампании в 2015 году обещал избирателям, что в случае победы намерен отказаться от планов прошлого правительства консерваторов по закупке F-35 из-за их высокой стоимости. Как отмечалось, модернизация стоящих сейчас на вооружении канадских ВВС истребителей четвертого поколения СF-18 требует порядка $400 млн, тогда как на закупку новых необходимо $9 млрд. Однако летом 2016 года с почти месячной задержкой Оттава все-таки внесла ежегодный транш в финансирование проекта.

Самолеты F-35 компании Lockheed Martin спроектированы с использованием технологии Stealth. В финансировании программы по созданию единого ударного истребителя для стран НАТО участвуют США, Канада, Великобритания, Австралия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и Турция. Полномасштабное серийное производство этих самолетов запланировано с 2019 года, но первые истребители F-35 начали поступать в армию США уже в 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
3
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
4
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
7
В Москве за май эвакуировали с улиц более 700 машин без номеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама