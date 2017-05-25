Британские взрывотехники проводят экспертизу в доме подозреваемых в причастности к теракту

ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские полицейские обнаружили подозрительные предметы в городе Уиган в ходе обыска дома одного из задержанных по подозрению в причастности к совершению теракта в Манчестере. Об этом сообщила полиция графства Большой Манчестер в Twitter.

"Вызывающие подозрение предметы были обнаружены по установленному адресу, поэтому на месте было выставлено масштабное оцепление, поскольку взрывотехники проводят экспертизу", - говорится в сообщении.

Latest update pic.twitter.com/f8EmVslByz — G M Police (@gmpolice) 25 May 2017

В полиции также отметили, что из района оцепления были эвакуированы все жители, поскольку обнаруженные предметы могут оказаться взрывными устройствами.

Как ранее заявил начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс, британская полиция в Манчестере, Уигане и Нанитоне проводит обыски по адресам, к которым имеют отношение восемь задержанных по подозрению в причастности к совершению теракта.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.