Страны НАТО на саммите пообещали продолжить активную поддержку Украины

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран НАТО пообещали продолжить активную поддержку Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам однодневного саммита НАТО в Брюсселе.
"Страны-члены четко заявили, что мы продолжим укреплять тесное сотрудничество с Украиной, оказывать политическую и практическую поддержку", - сказал он.
Кроме того, Столтенберг в очередной раз подтвердил, что НАТО поддерживает выполнение минских соглашений. "На саммите была также выражена поддержка усилиям по выполнению Минских соглашений, особенно по вопросу доступа наблюдателей", - добавил генсек.