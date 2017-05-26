Страны НАТО на саммите пообещали продолжить активную поддержку Украины

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран НАТО пообещали продолжить активную поддержку Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам однодневного саммита НАТО в Брюсселе.

"Страны-члены четко заявили, что мы продолжим укреплять тесное сотрудничество с Украиной, оказывать политическую и практическую поддержку", - сказал он.

Кроме того, Столтенберг в очередной раз подтвердил, что НАТО поддерживает выполнение минских соглашений. "На саммите была также выражена поддержка усилиям по выполнению Минских соглашений, особенно по вопросу доступа наблюдателей", - добавил генсек.