Мэр Кишинева задержан на 72 часа по делу о платных парковках

Командный Кубок президента по самбо пройдет в Москве в 11-й разСпорт 26 мая, 0:20
Одиннадцать экипажей сборной России стартуют на чемпионате Европы по греблеСпорт 26 мая, 0:10
Карасев: задачей "Зенита" является выход в баскетбольную ЕвролигуСпорт 25 мая, 23:49
Россиянин Кузнецов вышел в полуфинал турнира АТP в ЖеневеСпорт 25 мая, 23:30
НАТО будет укреплять оборону и развивать диалог в отношениях с РоссиейМеждународная панорама 25 мая, 23:06
Без сюрпризов: соглашение по сокращению нефтедобычи продлено до апреля 2018 годаЭкономика и бизнес 25 мая, 23:04
Страны НАТО приняли национальные планы по увеличению военных расходовМеждународная панорама 25 мая, 22:59
Форвард "Зенита" Тимма заявил, что имеет предложения от клубов НБАСпорт 25 мая, 22:55
Корстин: решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось вернымСпорт 25 мая, 22:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 25 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ после обыска в его рабочем кабинете и дома арестован на 72 часа по делу о платных парковках. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
"Мэр Кишинева был задержан сегодня прокурорами и сотрудниками НАЦ по делу о платных парковках. Он был помещен в СИЗО НАЦ на 72 часа по подозрению в извлечении выгоды из влияния", - говорится в сообщении.
25 мая вместе с Киртоакэ были задержаны секретарь муниципального совета Кишинева Валерий Диденко и два муниципальных советника - Олег Онищенко и Геннадий Думанский, а также шесть предпринимателей.
Ранее по этому делу были арестованы заместитель мэра - Нистор Грозаву и глава управления транспорта Игорь Гамрецкий, ряд других высокопоставленных чиновников и бизнесменов.
Подозрения сотрудников правоохранительных органов вызвал контракт между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH, которая должна была управлять платными парковками в столице Молдавии. Вскоре выяснилось, что фирму учредили в сентябре 2015 года всего за месяц до объявления тендера на проведение работ, а Грозаву подписал контракт без утверждения этого документа муниципальным советом, как это полагается по закону.
Согласно молдавскому законодательству взятым под стражу грозит до 15 лет тюрьмы.