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Мэр Кишинева задержан на 72 часа по делу о платных парковках

Международная панорама
25 мая, 23:54 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Ранее по этому делу были арестованы заместитель мэра - Нистор Грозаву и глава управления транспорта Игорь Гамрецкий

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КИШИНЕВ, 25 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ после обыска в его рабочем кабинете и дома арестован на 72 часа по делу о платных парковках. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

"Мэр Кишинева был задержан сегодня прокурорами и сотрудниками НАЦ по делу о платных парковках. Он был помещен в СИЗО НАЦ на 72 часа по подозрению в извлечении выгоды из влияния", - говорится в сообщении.

25 мая вместе с Киртоакэ были задержаны секретарь муниципального совета Кишинева Валерий Диденко и два муниципальных советника - Олег Онищенко и Геннадий Думанский, а также шесть предпринимателей.

Ранее по этому делу были арестованы заместитель мэра - Нистор Грозаву и глава управления транспорта Игорь Гамрецкий, ряд других высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

Подозрения сотрудников правоохранительных органов вызвал контракт между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH, которая должна была управлять платными парковками в столице Молдавии. Вскоре выяснилось, что фирму учредили в сентябре 2015 года всего за месяц до объявления тендера на проведение работ, а Грозаву подписал контракт без утверждения этого документа муниципальным советом, как это полагается по закону.

Согласно молдавскому законодательству взятым под стражу грозит до 15 лет тюрьмы.

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