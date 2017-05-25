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Трамп в разговоре с польским лидером на саммите НАТО обещал посетить Польшу

Международная панорама
25 мая, 23:58 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 25, мая. /ТАСС

Как сообщил сам Анджей Дуда, сроки визита будут согласовываться

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе короткой встречи с польским лидером Анджеем Дудой обещал посетить республику с визитом. Об этом заявил сам Дуда на брифинге по итогам саммита НАТО.

"У меня была возможность коротко поговорить с президентом Трампом и повторить приглашение посетить Польшу. Он сказал, что приедет. Сроки будут согласовываться. Надеемся, что такой официальный визит состоится", - сказал Дуда.

По его словам, прозвучало также приглашение Трампа на саммит Междуморья, который состоится в Польше в июле с участием 12 государств Центральной, Восточной и Южной Европы. "Он сказал, что рассмотрит этот вопрос", - указал польский президент.

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Персоны
Дуда, Анджей Трамп, Дональд
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