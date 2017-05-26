Дуда: войска НАТО будут оставаться на восточном фланге по меньшей мере до 2022 года

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс сохранит присутствие на восточном фланге по меньшей мере до 2022 года. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда на брифинге по итогам саммита НАТО.

"В данный момент речь идет о 2022 году", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. "Активность НАТО нужна. Ситуация в сфере безопасности меняется", - подчеркнул он.

По словам Дуды, никто не ставит под сомнение принцип коллективной обороны. "Не было голоса о том, чтобы прекратить поддерживать друг друга или выводить войска из Польши, Румынии и стран Балтии, где они были размещены", - сказал президент.

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич подчеркнул, что войска НАТО останутся в республике до тех пор, пока будет сохраняться угроза для ее безопасности, исходящая со стороны России.

Варшава в ходе саммита заявила о готовности расширить участие республики в борьбе с терроризмом. "Мы декларировали, что готовы укрепить наше присутствие в Ираке, взаимодействовать в деле поддержки ремонта вооружения иракской армии, готовы рассмотреть увеличение присутствия наших сил на Ближнем Востоке", - сказал он. "Никакой конкретики нет, никакие цифры не прозвучали", - подчеркнул Дуда.

Как пояснил Мачеревич, республика будет предлагать генсеку НАТО ведущую роль страны в "миссии по обучению иракских техников и инженеров, которые будут ремонтировать и адаптировать свое российское оборудование". "Большая часть обучения будет реализовываться в Польше", - сказал он.

"Веймарская тройка"

Саммит "Веймарского треугольника", объединяющего Германию, Польшу и Францию, может состояться в конце августа во Франции впервые с 2011 года, сказал Дуда. По его словам, вопрос возобновления работы "Веймарского треугольника" он обсудил на полях саммита с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы договорились, что встретимся в формате "Веймарского треугольника", - указал он, напомнив, что согласно очереди провести саммит должна именно Франция.

"Президент Макрон сказал, что он заинтересован в этой инициативе, - добавил Дуда. - Мы предварительно согласовали срок этой встречи на конец августа". "Тем для обсуждения много, - считает польский лидер. - Эта встреча важна не только для наших стран, но и для будущего Европы".

"Веймарский треугольник" был создан в начале 90-х годов прошлого века по инициативе Германии. Страны-участницы рассматривают этот консультативный формат как инструмент укрепления политического диалога и сотрудничества. В его рамках проходят совещания глав государств и правительств, министров иностранных дел, руководителей оборонных, финансовых и юридических ведомств трех стран, представителей парламентов. Как считают эксперты, "треугольник" сыграл важную роль в сближении Польши и Европейского союза, но в последние годы этот формат почти не использовался государствами-участниками.