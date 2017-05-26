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Times: британские лейбористы перед выборами сократили отрыв от консерваторов до 5%

Международная панорама
26 мая, 1:21 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Согласно данным опроса, которые приводит издание, популярность лейбористов возросла до 38%, за консерваторов собираются голосовать 43% респондентов

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ЛОНДОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия сократила до 5% отрыв от лидирующей в рейтинге популярности правящей Консервативной партии в преддверии всеобщих парламентских выборов. Об этом в четверг сообщила электронная версия газеты The Times, по заказу которой социологической служба YouGov провела опрос общественного мнения.

Популярность лейбористов среди избирателей возросла до 38%, в то время как за консерваторов собираются проголосовать 43% опрошенных. При этом еще месяц назад разрыв в рейтинге между данными политическими силами достигал 24% в пользу тори.

Что касается других партий, то поддержать кандидатов от партии "Либеральные демократы" готовы 10% респондентов, а от Партии независимости Соединенного Королевства - 4%.

Британские депутаты в апреле поддержали предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести досрочные всеобщие парламентские выборы 8 июня. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС. Однако если подобная тенденция сохранится, то лидер консерваторов, наоборот, может не досчитаться депутатских кресел в Палате общин.

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