Times: британские лейбористы перед выборами сократили отрыв от консерваторов до 5%

ЛОНДОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия сократила до 5% отрыв от лидирующей в рейтинге популярности правящей Консервативной партии в преддверии всеобщих парламентских выборов. Об этом в четверг сообщила электронная версия газеты The Times, по заказу которой социологической служба YouGov провела опрос общественного мнения.

Популярность лейбористов среди избирателей возросла до 38%, в то время как за консерваторов собираются проголосовать 43% опрошенных. При этом еще месяц назад разрыв в рейтинге между данными политическими силами достигал 24% в пользу тори.

Что касается других партий, то поддержать кандидатов от партии "Либеральные демократы" готовы 10% респондентов, а от Партии независимости Соединенного Королевства - 4%.

Британские депутаты в апреле поддержали предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести досрочные всеобщие парламентские выборы 8 июня. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС. Однако если подобная тенденция сохранится, то лидер консерваторов, наоборот, может не досчитаться депутатских кресел в Палате общин.