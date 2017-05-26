В Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали еще одного человека в рамках расследования теракта, совершенного в Манчестере 22 мая. Об этом сообщила полиция графства Большой Манчестер на своей странице в Twitter.

"Этим утром мы задержали мужчину в районе Мосс-сайд. Задержание произведено в связи с атакой, совершенной в понедельник на "Манчестер-Арене", - говорится в сообщении.

Latest update pic.twitter.com/xY0uCTVcLI — G M Police (@gmpolice) 26 May 2017

Общее число подозреваемых, находящихся под стражей, составляет восемь человек.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.