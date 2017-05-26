Полиция проводит обыски в Манчестере в рамках расследования теракта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полицейские проводят обыски в районе Мосс-сайд в Манчестере в рамках расследования теракта на стадионе "Манчестер-Арена". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter местной полиции.

"В данный момент в связи с терактом на стадионе "Манчестер-Aрена" мы проводим обыски по одному из адресов в Мосс-сайде. Обыски проводятся не там, где ранее был задержан мужчина, а по другому адресу", - отмечается в сообщении.

Latest update pic.twitter.com/IFHc8EPU3P — G M Police (@gmpolice) 26 May 2017

Ранее в этом районе был задержан подозреваемый в причастности к теракту.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии. В ходе расследования полиция уже задержала десять подозреваемых, двое из которых позже были освобождены. Восемь человек все еще находятся под стражей.