МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. КНР выступает против размещения системы ПРО THAAD в Южной Корее под предлогом ядерной проблемы КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"У нас предельно совпадающие позиции, мы настаиваем на осуществлении денуклеаризации полуострова и на обеспечении мира и стабильности, - отметил министр. - Против любых негативных последствий и высказываний, которые способствуют напряженности, против размещения системы THAAD в Республике Корея под предлогом ядерной проблемы КНДР".

Ван И также подчеркнул готовность КНР "в дальнейшем прилагать ответственные усилия по сохранению безопасности всей Юго-Восточной Азии и денуклеаризации полуострова".