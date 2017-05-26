Telegraph: принц Уильям отправился на помощь тонущему в озере подростку

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Герцог Кембриджский принц Уильям принял участие в спасательной операции для оказания помощи тонущему в озере 16-летнему подростку. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

По ее данным, инцидент произошел во вторник вечером в парке Lee Valley Park близ Лондона. Подросток плавал в озере, но начал тонуть. Когда на место происшествия вызвали спасателей, внук британской королевы Елизаветы II сел за штурвал вертолета скорой помощи и прибыл в парк на поиски мальчика.

"Мы видели, как вертолет приземлился, и он (принц) побежал смотреть, что происходит. Мы не ожидали увидеть самого принца Уильяма", - заявил изданию один из очевидцев, добавив, что вместе с герцогом Кембриджским в вертолете был также второй пилот.

Спасти подростка так и не удалось, примерно через час поисков в воде было обнаружено его тело.

Как отмечает издание, принц Уильям является пилотом Службы воздушной скорой помощи Восточной Англии (East Anglian Air Ambulance).