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Telegraph: принц Уильям отправился на помощь тонущему в озере подростку

Международная панорама
26 мая, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Внук британской королевы Елизаветы II прилетел в парк на поиски мальчика за штурвалом вертолета скорой помощи, однако спасти подростка не удалось, сообщает газета

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Герцог Кембриджский принц Уильям принял участие в спасательной операции для оказания помощи тонущему в озере 16-летнему подростку. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

По ее данным, инцидент произошел во вторник вечером в парке Lee Valley Park близ Лондона. Подросток плавал в озере, но начал тонуть. Когда на место происшествия вызвали спасателей, внук британской королевы Елизаветы II сел за штурвал вертолета скорой помощи и прибыл в парк на поиски мальчика.

"Мы видели, как вертолет приземлился, и он (принц) побежал смотреть, что происходит. Мы не ожидали увидеть самого принца Уильяма", - заявил изданию один из очевидцев, добавив, что вместе с герцогом Кембриджским в вертолете был также второй пилот.

Спасти подростка так и не удалось, примерно через час поисков в воде было обнаружено его тело.

Как отмечает издание, принц Уильям является пилотом Службы воздушной скорой помощи Восточной Англии (East Anglian Air Ambulance).

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