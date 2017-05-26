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Около 80 мирных жителей погибли в Сирии в результате нового удара коалиции

Международная панорама
26 мая, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Как сообщает AFP со ссылкой на "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", среди погибших - 33 ребенка

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 80 членов семей боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в том числе 33 ребенка, погибли в городе Маядин на востоке Сирии в результате воздушного удара, нанесенного силами международной коалиции во главе с США. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

По данным агентства, речь идет о новом ударе, нанесенном 26 мая рано утром. Ранее AFP сообщило, что в четверг в результате авиаудара, нанесенного силами коалиции во главе с США, в том же городе Маядин погибли по меньшей мере 35 мирных жителей.

По данным "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека", погибшие мирные жители проживали в здании муниципалитета города Маядин, расположенного близ границы с Ираком и находящегося под контролем ИГ.

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