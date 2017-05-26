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ВВС антитеррористической коалиции ликвидировали одного из главарей ИГ

Международная панорама
26 мая, 15:48 дата обновления: 26 мая, 15:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Абу Хаттаб ар-Рави, отвечавший за координацию операций беспилотников и снабжение террористов, был уничтожен возле Эль-Каима

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ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Военно-воздушные силы антитеррористической коалиции ликвидировали одного из главарей и двух полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Об этом говорится в распространенном заявлении штаба возглавляемой США коалиции, которая проводит операцию против ИГ.

"18 мая во время операции возле Эль-Каима в Ираке был убит главарь ИГ Абу Хаттаб ар-Рави. Он был убит вместе с тремя другими террористами", - говорится в сообщении. Ар-Рави командовал операциями экстремистов в иракской провинции Анбар и "оказывал непосредственную поддержку руководству ИГ". Он "отвечал за координацию операций беспилотных летательных аппаратов и снабжение террористов в провинции Анбар в Ираке".

В штабе также сообщили и о ликвидации в Сирии 27 апреля турецкого гражданина, полевого командира группировки Мустафы Ганеса, который отвечал за планирование терактов ИГ за рубежом. Он также занимался вербовкой новобранцев в турецком городе Конья и занимался поиском спонсоров проведения терактов в странах Запада.

В результате авиаудара ВВС коалиции в Сирии 11 мая был уничтожен и другой полевой командир ИГ Абу Асим аль-Джазари, имеющий гражданство Франции и Алжира. Он обучал "новое поколение подростков группировки в рамках высокоприоритетной программы "Дети Халифата", санкционированной руководством ИГ".

В штабе заявили, что ликвидация этих террористов "привела к значительному ослаблению способностей ИГ планировать и проводить операции против гражданских лиц и объектов в Сирии и Ираке, а также в регионе и странах Запада".

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