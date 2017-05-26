Лидеры США и Японии договорились усилить санкции против КНДР

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ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о сотрудничестве в деле усиления санкций против КНДР в ходе состоявшейся в Таормине встречи.
Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.
"Президент Трамп и премьер-министр Абэ договорились о том, что их команды будут сотрудничать в деле усиления санкций против Северной Кореи, в том числе путем установления и введения санкций в отношении субъектов, поддерживающих ядерные и ракетные программы страны", - отметили в Белом доме.
Трамп также подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут сотрудничать с Японией и Республикой Корея, а также другими союзниками и партнерами по всему миру с целью усиления давления на Северную Корею и демонстрации того, что нынешний путь развития Северной Кореи не является устойчивым". "Они также договорились о дальнейшем укреплении альянса между Соединенными Штатами и Японией, расширении возможностей каждой страны сдерживать и защищаться от угроз со стороны Северной Кореи", - пояснили в Белом доме.
В заявлении также подчеркивается, что оба политика "подтвердили свою решимость сотрудничать в максимально возможной степени в борьбе с террористическими угрозами". Встреча премьера и президента состоялась в сицилийском городке Таормина перед началом работы 43-го саммита Группы семи.
Как сообщило ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве, Абэ в ходе состоявшейся встречи отметил важность участия России в урегулировании кризиса в Сирии и решении проблемы КНДР. Стороны особо отметили важность роли Китая в решении проблемы КНДР. Кроме того, они выступили за укрепление обороноспособности в свете угрозы со стороны Пхеньяна. В ходе встречи лидеры двух стран также обсудили усилия по борьбе с терроризмом и отметили важность обеспечения условий для свободной торговли в мире и беспрепятственной навигации судов в Южно-Китайском море.
Перед началом встречи Трамп заверил Абэ в том, что проблему ракетной и ядерной программ КНДР, безусловно, можно решить. Японский премьер в свою очередь отметил, что высоко оценивает недавние визиты Трампа в страны Ближнего Востока, а также его участие в саммите НАТО. "Это демонстрирует серьезную приверженность обеспечению мировой безопасности", - сказал Абэ.