Клинтон считает, что президентство Трампа может кончиться позором и импичментом

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НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс-кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что пребывание Дональда Трампа на посту президента может окончиться позором и импичментом. Такое мнение она высказала на встрече со студентами в Уэллесли-колледж в штате Массачусетс.
Не называя Трампа по имени, Клинтон заявила, что его президентство "может окончиться позором и импичментом за препятствование правосудию после того, как он уволил с поста того человека, который вел против него расследование".
Она имела в виду Джеймса Коми, которого президент Трамп 9 мая уволил с поста директора ФБР по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Трамп объяснил тогда свое решение тем, что Коми, назначенный на пост президентом Бараком Обамой в 2013 году, не в состоянии эффективно выполнять свои функции. ФБР с лета прошлого года ведет расследование, касающееся предполагаемых контактов лиц из окружения Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании.