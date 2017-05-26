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Клинтон считает, что президентство Трампа может кончиться позором и импичментом

Международная панорама
26 мая, 20:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Экс-госсекретарь отметила, что причиной для этого станет увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР, и назвала это увольнение препятствованием правосудию

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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс-кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что пребывание Дональда Трампа на посту президента может окончиться позором и импичментом. Такое мнение она высказала на встрече со студентами в Уэллесли-колледж в штате Массачусетс.

Не называя Трампа по имени, Клинтон заявила, что его президентство "может окончиться позором и импичментом за препятствование правосудию после того, как он уволил с поста того человека, который вел против него расследование".

Она имела в виду Джеймса Коми, которого президент Трамп 9 мая уволил с поста директора ФБР по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Трамп объяснил тогда свое решение тем, что Коми, назначенный на пост президентом Бараком Обамой в 2013 году, не в состоянии эффективно выполнять свои функции. ФБР с лета прошлого года ведет расследование, касающееся предполагаемых контактов лиц из окружения Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании.

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Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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