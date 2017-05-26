Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: нацгвардия приступила к разгону "Марша освободителей" в Каракасе

Международная панорама
26 мая, 22:09 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Участники демонстрации вышли на улицы, требуя от Вооруженных сил Венесуэлы соблюдать конституцию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 26 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Подразделения Национальной боливарианской гвардии приступили к разгону организованного оппозицией "Марша освободителей" в Каракасе. Об этом сообщила газета El Nacional.

Участники демонстрации вышли на улицы, требуя от Вооруженных сил Венесуэлы соблюдать конституцию.

Одним из центральных мест проведения шествия стало шоссе Франсиско Фахардо. Чтобы заставить манифестантов разойтись, силовики задействовали водометы и другую спецтехнику. По данным газеты, депутат Национальной ассамблеи Карлос Папарони ранен в ногу.

К настоящему времени из-за насилия во время акций противников и сторонников президента Николаса Мадуро, идущих с начала апреля, погибли 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Еще порядка тысячи человек пострадали, свыше 2,6 тыс. были задержаны.

Поводом для самых массовых акций протеста в Венесуэле послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею (КА), которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в КА намечены на конец июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая
2
Сумма в $325 млн должна быть удержана с Украины за невыплату России платежей по суду
3
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
4
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
5
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама