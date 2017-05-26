СМИ: нацгвардия приступила к разгону "Марша освободителей" в Каракасе

МЕХИКО, 26 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Подразделения Национальной боливарианской гвардии приступили к разгону организованного оппозицией "Марша освободителей" в Каракасе. Об этом сообщила газета El Nacional.

Участники демонстрации вышли на улицы, требуя от Вооруженных сил Венесуэлы соблюдать конституцию.

Одним из центральных мест проведения шествия стало шоссе Франсиско Фахардо. Чтобы заставить манифестантов разойтись, силовики задействовали водометы и другую спецтехнику. По данным газеты, депутат Национальной ассамблеи Карлос Папарони ранен в ногу.

К настоящему времени из-за насилия во время акций противников и сторонников президента Николаса Мадуро, идущих с начала апреля, погибли 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Еще порядка тысячи человек пострадали, свыше 2,6 тыс. были задержаны.

Поводом для самых массовых акций протеста в Венесуэле послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею (КА), которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в КА намечены на конец июля.