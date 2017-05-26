В Белом доме заявили, что взгляды Трампа на изменение климата меняются после встречи G7

ТАОРМИНА /Италия/, 26 мая. /ТАСС/. Взгляды президента США Дональда Трампа на проблему изменения климата меняются после дискуссий с другими лидерами "семерки" в итальянской Таормине. Об этом заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, передает агентство Reuters. Однако в конечном итоге Трамп примет решение по поводу участия США в Парижском соглашении о защите климата, исходя из национальных интересов США, добавил советник американского президента.

"Я думаю, что его взгляды меняются, - заявил Кон. - Он приехал сюда, чтобы научиться, они приехал сюда, чтобы разобраться. Его взгляды меняются, так и должно быть. В конце концов он примет решение на основании того, что будет лучше для Соединенных Штатов".

Трамп заявил своим партнерам, что выступает в поддержку свободной и справедливой торговли и не стремится к высоким тарифам, сообщил Кон. Трамп сказал, что в вопросах торговли США будут обращаться с другими странами так же, как эти страны обращаются с США. "Это была очень активная дискуссия", - сказал советник Трампа, говоря об обмене мнениями на встрече в Таормине.

Все лидеры Группы семи считают, что вопрос климатических изменений имеет большое значение, сообщила сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам рабочей сессии саммита G7. При этом она признала, что позиция США по этому вопросу продолжает формироваться.

Трамп является критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что "не является большим поклонником" Парижского соглашения по климату. Он говорил о намерениях пересмотреть условия участия в нем США. Президент Трамп примет решение об участии страны в Парижском соглашении по климату после окончания своей первой зарубежной поездки, которая завершится в конце этой недели, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.