Президент Египта: Дональд Трамп в состоянии справиться с терроризмом

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КАИР, 26 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что его американский коллега Дональд Трамп в состоянии справиться с террористической угрозой. Такое мнение египетский лидер высказал в обращении к нации в связи с нападением на христиан в провинции Эль-Минья, в результате которого погибли десятки человек.
"Главная задача, которая стоит перед президентом США, - это искоренение терроризма", - сказал ас-Сиси. "Я верю в вас и в то, что в ваших силах справиться с террором", - отметил египетский лидер, обращаясь к Трампу. Ас-Сиси подчеркнул, что в этой борьбе Египет всегда готов сотрудничать с США.
26 мая утром группа боевиков совершила нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. Подавляющее большинство из них были дети. По информации Коптского культурного центра, из всех подростков, отправившихся на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты при атаке радикалов.
По данным минздрава Египта, в результате теракта погибли 28 человек, около 30 получили ранения.
С 10 апреля в Египте по решению президента было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Это произошло спустя сутки после двух терактов в христианских храмах в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли свыше 45 человек и более 100 были ранены. Ответственность за те нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).