Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Египта: Дональд Трамп в состоянии справиться с терроризмом

Международная панорама
26 мая, 22:58 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что искоренение терроризма - главная задача, стоящая перед президентом США

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 26 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что его американский коллега Дональд Трамп в состоянии справиться с террористической угрозой. Такое мнение египетский лидер высказал в обращении к нации в связи с нападением на христиан в провинции Эль-Минья, в результате которого погибли десятки человек.

"Главная задача, которая стоит перед президентом США, - это искоренение терроризма", - сказал ас-Сиси. "Я верю в вас и в то, что в ваших силах справиться с террором", - отметил египетский лидер, обращаясь к Трампу. Ас-Сиси подчеркнул, что в этой борьбе Египет всегда готов сотрудничать с США.

26 мая утром группа боевиков совершила нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. Подавляющее большинство из них были дети. По информации Коптского культурного центра, из всех подростков, отправившихся на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты при атаке радикалов.

По данным минздрава Египта, в результате теракта погибли 28 человек, около 30 получили ранения.

С 10 апреля в Египте по решению президента было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Это произошло спустя сутки после двух терактов в христианских храмах в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли свыше 45 человек и более 100 были ранены. Ответственность за те нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Сиси, Абдель Фаттах, ас-
Страны
США Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высланные Эстонией дипломаты РФ покинут страну до конца мая
2
Сумма в $325 млн должна быть удержана с Украины за невыплату России платежей по суду
3
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
4
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
5
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама