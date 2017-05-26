СБ ООН осудил столкновения в Ливии и призвал стороны конфликта к сдержанности

ООН, 26 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН осудил эскалацию насилия в Ливии, где с новой силой вспыхнули столкновения между враждующими группировками. В принятом заявлении для печати члены СБ призвали все стороны в Ливии отказаться от борьбы за власть и сосредоточиться на восстановлении страны, погруженной в хаос с 2011 года.

Возмущение Совбеза вызвали столкновения на юге Ливии, в том числе нападение на авиабазу Брак-эш-Шати, а также боевые действия с применением тяжелых вооружений в Триполи. "Члены Совета Безопасности призвали все стороны в Ливии проявить сдержанность, подчеркнули невозможность военного решения (конфликта) и призвали все стороны высказаться в поддержку общенационального примирения", - говорится в документе.

Члены СБ подчеркнули необходимость привлечения к правосудию ответственных за совершаемые в стране преступления и теракты, а также призвали ливийские стороны ускорить работу над созданием органов государственной власти, национальных сил безопасности и объединить усилия по борьбе с терроризмом.

26 мая в Триполи начались ожесточенные столкновения между лояльными главе правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа формированиями и милициями из города Мисурата (200 км восточнее столицы), которыми командует экс- депутат Всеобщего национального конгресса (ВНК, бывший временный парламент) Салах Бади. Основные стычки, в которых стороны применяют артиллерию и крупнокалиберные пулеметы, происходят в настоящее время между кварталами Абу-Слим и Эль-Хадба. В первый же день столкновений поступили сообщения о десятках погибших и раненых.

Ливийская столица в настоящее время поделена на сферы влияния различных формирований бывших ополченцев, в том числе радикальных исламистов, которые в прошлом нередко выясняли споры при помощи оружия. Все попытки признанного международным сообществом правительства Сараджа установить полный контроль над городом пока не привели к успеху.