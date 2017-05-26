Более 30 человек пострадали при разгоне акций протеста в Каракасе

МЕХИКО, 26 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 32 человек пострадали в пятницу во время разгона антиправительственных манифестаций в ряде районов Каракаса. Об этом сообщил глава управления здравоохранения муниципалитета Барута Энрике Монтбурн.

"Чуть более чем у половины пострадавших травмы от попадания гранат (со слезоточивым газом. - Прим. ТАСС)", - цитирует Монтбурна электронная версия газеты Le National. Противники президента Николаса Мадуро организовали так называемый Марш освободителей, участники которого встретили жесткое противодействие со стороны силовиков. Подразделения Национальной гвардии и полиции использовали против протестующих спецтехнику, в том числе водометы, и слезоточивый газ.

К настоящему времени из-за насилия во время акций противников и сторонников президента Николаса Мадуро, идущих с начала апреля, погибли 60 человек, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. Еще порядка тысячи человек пострадали, свыше 2,6 тыс. были задержаны.