Более 30 человек пострадали при разгоне акций протеста в Каракасе

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МЕХИКО, 26 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 32 человек пострадали в пятницу во время разгона антиправительственных манифестаций в ряде районов Каракаса. Об этом сообщил глава управления здравоохранения муниципалитета Барута Энрике Монтбурн.
"Чуть более чем у половины пострадавших травмы от попадания гранат (со слезоточивым газом. - Прим. ТАСС)", - цитирует Монтбурна электронная версия газеты Le National. Противники президента Николаса Мадуро организовали так называемый Марш освободителей, участники которого встретили жесткое противодействие со стороны силовиков. Подразделения Национальной гвардии и полиции использовали против протестующих спецтехнику, в том числе водометы, и слезоточивый газ.
К настоящему времени из-за насилия во время акций противников и сторонников президента Николаса Мадуро, идущих с начала апреля, погибли 60 человек, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. Еще порядка тысячи человек пострадали, свыше 2,6 тыс. были задержаны.