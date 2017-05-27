Reuters: зять Трампа утаил как минимум три контакта с послом РФ в США

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ВАШИНГТОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер умолчал по меньшей мере о трех своих прошлогодних контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. С таким утверждением выступило в пятницу информационное агентство Reuters, ссылающееся на семерых неназванных действующих и отставных должностных лиц США.
Как они заявляют, означенные контакты Кушнера и Кисляка включали в том числе два телефонных разговора в период между апрелем и ноябрем 2016 года.
Между тем адвокат Кушнера, являющегося старшим советником президента Трампа, фактически поставила под сомнение достоверность распространенных Reuters сведений. "Г- н Кушнер принимал участие в тысяче (телефонных) звонков в означенный период. Он не помнит об упомянутых звонках. Мы попросили (агентство) указать даты звонков, которые, как утверждается, имели место, чтобы мы могли изучить это и дать ответ, но не получили такой информации", - сказала адвокат Джейми Горелик.
Президентские выборы в США состоялись 8 ноября 2016 года.