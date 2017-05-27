СМИ: G7 готова ужесточить санкции в отношении РФ при невыполнении минских соглашений

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры Группы семи готовы ужесточить санкции в отношении России в случае невыполнения ею минских соглашений, связанных с урегулированием кризиса на Украине. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на информированные источники в кулуарах завершающегося здесь саммита.

По данным агентства, в итоговой декларации будет отдельным пунктом упомянута готовность "семерки" принять "дополнительные меры" в отношении России в случае невыполнения ею обязательств в соответствии с минскими соглашениями. Как указывают дипломатические источники, США согласны, что сохраняется необходимость в санкциях.

Тем временем, как передает агентство Reuters, до настоящего момента формулировки по поводу антироссийских санкций остаются не до конца согласованными. Точно так же, по данным агентства, пока нет консенсуса по поводу итоговых заявлений, касающихся торговли.

Накануне на пресс-конференции, предваряющей саммит, председатель Евросовета Дональд Туск пообещал "призывать лидеров G7 заново подтвердить свою позицию" по антироссийским санкциям. "С момента нашего последнего саммита в Японии мы не увидели ничего, что оправдало бы изменение нашей санкционной политики в отношении России", - сказал он.

Встреча (саммит) лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - завершается в итальянской Таормине.