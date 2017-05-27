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МИД Ирака: Багдад никогда не станет частью антииранской политики Трампа в регионе

Международная панорама
27 мая, 13:27 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари указал, что "существует ряд факторов, объединяющих Ирак и Иран, среди них географические, социальные и исторические"

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Ирак "никогда не станет частью проводимой президентом США Дональдом Трампом и рядом арабских государств антииранской политики". Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Ирак отрицает враждебную по отношению к Ирану политику и выступает против блоковой политики в регионе", - приводит слова дипломата новостной портал Erem news. При этом аль-Джаафари указал, что "существует ряд факторов, объединяющих Ирак и Иран, среди них географические, социальные и исторические".

В ходе двухдневного визита в минувшие выходные в Саудовскую Аравию Трамп обвинил Иран в поставках оружия боевикам, а также заявил об ответственности Исламской Республики за нестабильную обстановку в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии. Аналогичную позицию выразила Саудовская Аравия, выступившая хозяином арабо-исламо-американского саммита, собравшего лидеров 55 арабских и мусульманских государств, к которым была обращена программная речь главы Белого дома.

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